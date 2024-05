Activision heeft aangekondigd dat ze een nieuwe studio hebben opgericht: Elsewhere Entertainment. De studio zal zijn hoofdkantoor kennen in Warschau, Polen en zal op steun kunnen rekenen uit de Verenigde Staten.

Zo zou het personeel bestaan uit medewerkers die omschreven worden als ‘storytelling experts’ die hun sporen hebben verdiend met hun werk aan onder andere The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Tom Clancy’s The Division en Far Cry.

De studio zal zich exclusief gaan richten op een nieuwe “verhalende en genrebepalende AAA-franchise”. Dit zijn natuurlijk grote woorden en laten we vooral rustig afwachten.