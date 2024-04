Fallout 4 heeft inmiddels een current-gen update gekregen voor de Xbox Series X|S en PlayStation 5. De Xbox Series X-versie kampt echter met een ‘probleem’. Daar doet de Quality modus namelijk niet wat het moet doen. Bethesda heeft hier een verklaring voor.

Fallout 4 biedt Xbox Series X-bezitters twee grafische modi: Performance en Quality. De eerste draait op een dynamische 4K/60fps en heeft standaard settings. De tweede draait op 4K/30fps met native resolutie en ultra settings. Als je in deze modi speelt, dan zijn beide echter haast identiek, dus ook wat de framerate betreft. Dit is niet het geval met de PlayStation 5-versie, waar de Quality modus gewoon op 30fps draait.

Bethesda laat in een X-post weten dat Fallout 4 op de Xbox Series X altijd de 4K en 60 frames per seconde probeert te halen, ongeacht de grafische modus. Het enige verschil is dat in de Performance modus de grafische instellingen meer agressief worden teruggeschaald om de 4K/60fps te halen.