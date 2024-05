Met het uitrollen van de current-gen patch voor Fallout 4 kwamen er wat problemen aan het licht. Niet iedereen kon deze upgrade binnen halen, met name als de game gespeeld werd via PlayStation Plus, maar dat is nu in zijn geheel opgelost.

PlayStation-gamers die Fallout 4 via PlayStation Plus Extra of de PlayStation Plus Collection hebben bemachtigd, konden geen gebruikmaken van de upgrade. Vorige week werd het probleem rondom PlayStation Plus Extra al opgelost en nu is dit ook het geval met de PlayStation Plus Collection-versie.

Bethesda bedankt via een X-post iedereen die dit probleem heeft aangekaart en ze zijn blij dat nu alle spelers van de verbeterde versie kunnen gaan genieten.