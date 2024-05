Fallout 4 is plots weer helemaal hip: de komst van de tv-reeks én de current-gen upgrade zorgden ervoor dat de game weer volop gespeeld wordt. Bethesda blijft echter die nieuwe versie van de game ondersteunen met updates, want deze week staat er weer heel wat op de planning.

Op X laat de ontwikkelaar weten dat we vandaag een nieuwe update mogen verwachten voor alle platformen die nieuwe grafische opties met zich mee zal brengen. Welke opties dit dan zijn, is nog niet helemaal duidelijk.

Vermoedelijk worden de patch notes spoedig gedeeld.