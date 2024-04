Gezien het succes van de Fallout-serie op Amazon Prime Video en het recent beschikbaar stellen van een financiering door de staat Californië, mag het geen verrassing zijn dat er een tweede seizoen komt. Dit is nu officieel door Amazon op X bevestigd.

Het succes van Fallout op Amazon Prime Video is behoorlijk, want de serie is terecht gekomen in de top drie van best bekeken titels ooit. Het is na The Lord of the Rings: The Ring of Power ook de meest bekeken serie ooit op de streamingdienst.