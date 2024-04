Af en toe passeert een trailer de revue die onmiddellijk je aandacht grijpt, ook al weet je niet precies waarom. De Down the rabbit Hole trailer van Karma: The Dark World is er zo één. De game belooft een even bizarre als duistere horrortitel te worden, waarin je letterlijk de hoofden van andere personen betreedt en zo in bevreemdende werelden terecht komt.

Echt duidelijk zijn de eerste beelden niet… maar ze wisten de horrorfan in mij alvast warm te maken. Zeker even kijken dus. Karma: The Dark World wordt ontwikkeld door het Chinese Pollard Studio en uitgegeven door Wired Productions. De game zal verschijnen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar een precieze releasedatum blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd…