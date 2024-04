Capcom biedt verschillende games aan via Steam, maar de lijst van beschikbare titels zal volgende maand ietsje korter worden. De uitgever gaat namelijk drie games uit de digitale winkel van Valve verwijderen.

De drie titels die in mei niet meer via Steam te koop worden aangeboden zijn: Dark Void, Dark Void Zero en Flock. Deze games zijn op het moment in de aanbieding en op 8 mei zullen ze offline gaan.

Capcom laat weten dat iedereen die deze games heeft gekocht, deze gewoon in bezit blijven houden.

“Customers who have purchased the title prior to its delisting date may still be able to enjoy the game into the future depending on their PC operating system’s ability to continue running the game.”