In oktober vorig jaar kondigde de Nederlandse ontwikkelaar StickyLock de free-to-play first-person shooter Histera aan. Sindsdien is het even stil geweest, maar de ontwikkelaar heeft flinke vooruitgang geboekt. Vandaag hebben ze namelijk aangekondigd dat de game op 16 mei uitkomt in early access op Steam.

Samen met deze aankondiging heeft de ontwikkelaar ook een nieuwe video gepubliceerd, die je hieronder kunt bekijken. In deze trailer draait het om de ‘Glitch’, wat een kernelement van de gameplay vormt. Dit kan op ieder moment tijdens het spelen optreden en zodra dit gebeurt verandert een deel van de map naar een ander tijdperk.

Dit is niet voor de hele tijd, maar voor slechts beperkte duur dus je moet snel zijn om dat gebied te betreden. Dat valt overigens aan te raden, gezien het je extra’s oplevert die je gevecht gemakkelijker maken. De trailer legt goed uit hoe het werkt, dus check het zeker even.