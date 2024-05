Eerder deze maand maakte de Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED bekend dat het een officiële mod editor zou uitbrengen voor The Witcher 3, genaamd REDKit. Het moment is nu dan eindelijk daar, want de REDKit mod editor is nu beschikbaar op pc.

CD Projekt RED heeft een trailer uitgebracht om de release van de mod editor te vieren. Daarin laat het zien waartoe ontwikkelaars in staat zullen zijn met behulp van de mod editor. Zo zul je nieuwe cutscenes en quests kunnen creëren, de wereld kunnen aanpassen en nog veel meer. Dankzij de release van de tool zullen er ongetwijfeld door fans nog meer avonturen beschikbaar worden gemaakt in de wereld van The Witcher 3.

The Witcher 3: Wild Hunt is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. De REDKit en de content die daarmee wordt ontwikkeld, zullen vooralsnog alleen beschikbaar zijn voor pc.