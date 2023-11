Naast een reeks toekomstige projecten is CD Projekt RED hun vorige games nog niet helemaal vergeten. De Poolse ontwikkelaar heeft namelijk aangekondigd dat The Witcher 3: Wild Hunt in 2024 een mod editor zal krijgen.

In een bericht op X zegt men dat spelers met deze editor hun eigen quests en content kunnen gaan maken, wat weer het één en ander toevoegt aan de al vrij lange rits aan verhalen en sidequests die de game reeds heeft. De mod editor is op dit moment in ontwikkeling en CD Projekt RED zegt dat ze volgend jaar meer details met ons zullen gaan delen.

Ten slotte heeft de studio al aangegeven dat dit een gratis toevoeging zal worden. Het spreekt misschien voor zich, maar de (current-gen) consoles vallen buiten de boot en de editor zal dus alleen op pc werken.

We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️

It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ

— The Witcher (@witchergame) November 15, 2023