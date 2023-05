The Witcher is tegenwoordig heter dan heet – een zin die beter klinkt in het Engels, maar we roeien met de riemen die we hebben. De franchise blijft een succes op Netflix, ondanks het nieuws dat hoofdacteur Henry Cavill binnenkort vervangen wordt door één van de Hemsworth broertjes. Een nieuwe trilogie games verschijnt ondertussen ook langzaam maar zeker aan de horizon, terwijl er tevens een mysterieuze spin-off in de maak is, die luistert naar de magische codenaam Project Sirius.

Onlangs werd aangekondigd dat het ‘framework’ van Project Sirius herzien werd. Vrij vertaald betekent dit dat CD Projekt RED en ontwikkelaar The Molasses Flood de hoofden bij elkaar zouden steken om een nieuwe richting voor de spin-off te bepalen. Inmiddels is die nieuwe richting in steen gebeiteld en kan het productieproces verder gezet worden. Wat deze herziening precies inhield, blijft vooralsnog koffiedik kijken. Als wij over meer informatie beschikken, laten we het u weten.