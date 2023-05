In 2015 verscheen The Witcher 3: Wild Hunt en nu acht jaar later is de game nog altijd erg relevant. Zo kreeg de titel eind vorig jaar immers een current-gen upgrade wat weer voor een aanwas van nieuwe spelers en terugkerende spelers heeft gezorgd.

De verkopen gaan in de tussentijd ook lekker door, want de ontwikkelaar heeft via Twitter aangekondigd dat de game maar liefst 50 miljoen keer is verkocht. Een bijzonder hoog aantal waar het gros van de Triple-A releases niet aan weet te komen, enkel als collectief met verschillende delen in een franchise.

Met 50 miljoen verkopen staat het hoog op de lijst van best verkochte games ooit, maar het moet onder andere Minecraft en Grand Theft Auto V nog voor zich dulden die ver boven de 100 miljoen stuks zitten.