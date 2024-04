Media Molecule heeft wat klappen te verduren gehad, maar de ontwikkelaar is nog steeds in leven en inmiddels druk bezig met een nieuw project. Dankzij een vacature weten we iets meer over deze nieuwe titel.

Media Molecule is namelijk op zoek naar een ‘principal programmer – art technology’ voor hun nieuwste game. De ontwikkelaar heeft nog niets losgelaten over deze nieuwe titel, maar we waren wel al op de hoogte dat het sowieso geen vervolg op Dreams is.

De eerder genoemd vacature geeft aan dat het gaat om een geheel nieuwe IP, dus ook een nieuwe LittleBigPlanet zit er niet in. Wat het wel wordt is afwachten, mogelijk dat we tijdens de (naar verluidt) komende PlayStation Showcase of State of Play meer horen.