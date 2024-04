Het is even stil geweest rondom S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, maar de game laat nu weer wat van zich horen. Er is namelijk een nieuwe trailer vrijgegeven en die laat een aantal omgevingen zien die je in de speelwereld kan tegenkomen.

De video laat zien dat de game grafisch zeer gedetailleerd is. Dat is ook niet gek, want het spel is gemaakt met Unreal Engine 5. Deze engine bevat verschillende features om wonderschone graphics op het scherm te toveren. Benieuwd? Check het hieronder.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl staat gepland voor 5 september van dit jaar op de Xbox Series X|S en pc. De game zal op release ook te spelen zijn voor Game Pass-abonnees.