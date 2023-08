S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mag dan wel opnieuw uitgesteld zijn, een kersverse gameplay trailer toont dat we ons toch niet te veel zorgen moeten maken over dit even langverwachte als radioactieve vervolg.

De trailer biedt je een onheilspellende terugkeer naar de zone rond Tsjernobyl aan, waar de schaduwen iets donkerder zijn dan je gewend bent en de kogels je om de oren fluiten. Het was alleszins voldoende om onze hartslag schaamteloos de hoogte in te jagen. Enjoy!