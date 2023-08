Al lange tijd wachten we op de release van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Vorig jaar verzekerde de ontwikkelaar dat het spel nog steeds gepland stond voor een release in 2023. Dankzij de productpagina in de webwinkel van PLAION lijkt het erop dat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

Op de S.T.A.L.K.E.R. 2-webpagina is te zien dat het spel op 1 december zal worden uitgebracht. Het kan natuurlijk dat dit gaat om een plaatshouder, maar met gamescom die volgende week plaatsvindt, lijkt het waarschijnlijk dat we meer gaan horen en dat de releasemaand in ieder geval klopt.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is momenteel in ontwikkeling en staat gepland voor een release later dit jaar op de Xbox Series X|S en pc.