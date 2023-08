Met een goede line-up voor het najaar en volgend jaar heeft Microsoft veel om te laten zien. Met de gamescom die over een week of drie begint is het natuurlijk een mooi moment om mensen kennis te laten maken met een aantal van de komende titels.

Volgens bronnen van Insider Gaming is Microsoft van plan om één van de grootste booths op de showvloer ooit neer te zetten, waar bezoekers met games als Towerborne, Forza Motorsport en S.T.A.L.K.E.R. 2 aan de slag kunnen. Microsoft zou hier speelbare demo’s van hebben staan.

Mocht dit kloppen zal Microsoft natuurlijk nog veel meer in petto hebben, gezien ze nog meer titels in de pijplijn hebben zitten. Het gunstige voor de Amerikaanse softwaregigant is overigens dat Sony de beurs overslaat, waardoor ze eigenlijk vrij spel hebben.