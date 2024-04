Na een eerdere Deep Dive in de gameplay van EA Sports F1 24 is het nu de beurt aan de carrièremodus. Indien je hoopte op veranderingen aan de MyTeam-modus zal je thuiskomen van een koude kermis zo lijkt het, want EA heeft dit jaar de focus gelegd op de rijderscarrièremodus.

Het team spreekt van een ganse vernieuwing, maar als we de video bekijken, zien wij toch vooralsnog kleinere aanpassingen en nieuwe cutscènes. Het ‘Acclaim’ systeem is wat uitgebreid en omgedoopt tot ‘Recognition’. Je zal nu ‘Secret Meetings’ kunnen houden met concurrerende teams gedurende het seizoen om je zitje veilig te kunnen stellen voor het volgende jaar en ook het R&D systeem kent een aanpassing waarbij het nu mogelijk is om de wagen in een andere richting te ontwikkelen dan je teammaat.

Om de seizoenen wat interessanter te maken, zal je nu tussen de seizoenen R&D modifiers kunnen inschakelen die bijvoorbeeld de upgrades een heel pak duurder maken of die je maar één upgrade per maand laten uitvoeren. Tot slot zijn er ook nog ‘Accolades’, wat eigenlijk een mooi woord is voor de mijlpalen die worden toegevoegd aan de game. Het was al zo dat je statistieken bijgehouden werden, maar nu worden die gelinkt aan bepaalde doelstellingen die je driver rating dan weer doen stijgen bij het behalen van je doelen.

Zoals eerder al aangehaald zijn er ook wat nieuwe cutscènes die hun opwachting maken. Al lijkt daar wel nog wat werk aan te zijn, want in het beeld met alle coureurs naast elkaar zijn alle rijders even groot. Wij kunnen ons toch moeilijk inbeelden dat een rijder als Alex Albon, die 1,86 meter groot is, even groot lijkt als Yuki Tsunoda, die met zijn 1,59 meter toch beduidend kleiner zou moeten zijn. Of we hebben zijn groeispurt na de GP van China gemist, dat zou ook kunnen.

Als klap op de vuurpijl krijgen we er ook nog een nieuwe modus bij genaamd ‘Challenge Career’. Hierin krijg je kortere uitdagingen voorgeschoteld die je een bepaalde scoren zullen geven op basis van de snelheid van uitvoering of de netheid van inhaalmanoeuvres. Wij kunnen alleszins blijven praten over EA Sports F1 24, maar bekijk hieronder vooral zelf even de nieuwste deep dive in de nieuwigheden van de carrièremodus.