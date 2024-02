Uitgever Electronic Arts en ontwikkelaar Codemasters hebben EA SPORTS F1 24 officieel aangekondigd. De volledige onthulling van het spel zal in april plaatsvinden, maar EA heeft wel al wat details over het spel gedeeld en laten weten wanneer de game uitkomt.

F1 24 zal vanaf 31 mei beschikbaar zijn voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Volgens senior creative director Lee Mather is de carrière-modus op de schop gegaan en zal een nieuw “Dynamic Handling System” geïntroduceerd worden.

“Voor de allereerste keer kunnen F1 23-spelers nu al verbinding maken met het 2024-seizoen via hun favoriete teams in de huidige game. De volledige onthulling van F1 24 volgt spoedig, maar we kunnen alvast verklappen dat fans een vernieuwde carrièremodus, een nieuw EA SPORTS Dynamic Handling System en nog veel meer kunnen verwachten.”

F1 2021, F1 22 of F1 23 kopers krijgen tijdelijk 15% korting als ze de F1 24 Champions Edition vooruitbestellen. Het is onduidelijk of het uitmaakt of je een fysieke of digitale kopie van het spel moet hebben. De Champions Edition is in ieder geval exclusief digitaal beschikbaar. Met deze editie zul je 3 dagen eerder aan de slag kunnen, namelijk op 28 mei.

Als je het spel vooruitbesteld krijg je in F1 23 al toegang tot een aantal teamauto’s en liveries uit het 2024-seizoen, dit voor Time Trial-uitdagingen. Daarnaast ontvangen spelers die het spel vooruitbestellen ook McLaren en Alpine 2023 F1-esportsliveries, die daarna ook beschikbaar zullen zijn in F1 24.

Bekijk de aankondigingstrailer hieronder.