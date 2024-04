Max Verstappen zal ook dit jaar te bewonderen zijn op de cover van EA Sports F1 24, al mag dat geen grote verrassing zijn. Electronic Arts laat weten dat de drievoudig Formule 1 wereldkampioen te bewonderen valt op de Champions Edition van de game, zoals hieronder te zien.

Gezien EA een persoonlijke sponsor van Verstappen is én hij natuurlijk de superster van de sport is, is het logisch dat de keuze weer op hem is gevallen. De standaard editie wordt trouwens gesierd door drie andere coureurs: Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris.

EA Sports F1 24 verschijnt op 31 mei voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vanmiddag om 17:00 uur zal de uitgever F1 24 officieel uit de doeken doen via YouTube.