Electronic Arts heeft vandaag samen met Codemasters EA Sports F1 24 officieel uit de doeken gedaan, nadat dit eerder al werd aangekondigd. Je kan de eerste trailer van de racegame hieronder bekijken en ook kun je 31 mei in de agenda noteren.

Op die datum verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mocht je de Champions Edition aanschaffen, dan krijg je drie dagen eerder toegang tot de game. Hieronder de eerste beelden en daaronder een overzicht van alle vernieuwingen.

Vernieuwde circuits en audio uit F1-uitzendingen

Er zijn zowel op als buiten de circuits verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld op Silverstone, dat een aanzienlijke update heeft gekregen om de authenticiteit van het circuit nog accurater vast te leggen. Ook zijn Circuit de Spa-Francorchamps, Lusail International Circuit en Jeddah Corniche Circuit van een update voorzien om ervoor te zorgen dat de in-game circuits overeenkomen met hun tegenhangers in het echte leven.

Om het gevoel van een authentieke race verder te versterken is er voor het eerst gebruikgemaakt van audiosamples van coureurs, afkomstig uit officiële F1-uitzendingen. Deze audio voegt een nieuwe dimensie toe, want hierdoor wordt het hoorbaar hoe coureurs reageren op gebeurtenissen tijdens de race. Tot slot wordt een racedag authentieker weergegeven dankzij nieuwe cutscenes en de vernieuwde presentatie.

Carrièremodus voor twee spelers

Als onderdeel van de vernieuwde carrièremodus kunnen spelers ook kiezen uit opkomend talent uit de F2, een icoon in de sport, of naam maken met een eigen coureur. Andere vernieuwingen die spelers dichter bij de sport brengen in deze modus zijn: