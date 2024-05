Het is vandaag 1 mei en met het betreden van een nieuwe maand, mogen we nieuwe titels in PlayStation Plus verwachten. Deze games zullen op de eerste dinsdag van de maand toegevoegd worden aan het aanbod, wat dus volgende week dinsdag zal zijn.

Nog even geduld, maar we weten nu wel wat er op stapel staat voor volgende week. Niet drie, maar zelfs vier games:

EA Sports FC 24 (PS4/PS5)

Tunic (PS4/PS5)

Ghostrunner II (PS5)

Destiny 2: Lightfall (PS4/PS5)

EA Sports FC 24 is ook wat langer beschikbaar dan gebruikelijk, tot 17 juni namelijk. De andere drie games zullen op 3 juni uit het aanbod worden gehaald, waarvoor nieuwe games in de plaats komen.

Als je een PlayStation Plus Essential abonnement of hoger hebt, dan kun je deze titels vanaf dinsdag 7 mei claimen via de PlayStation Store. Als je geen abonnement hebt, dan kan je daarvoor hier terecht.