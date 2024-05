Ontwikkelaar Sucker Punch Productions heeft bevestigd dat Legends, de online co-op modus van Ghost of Tsushima, een PSN-account vereist in de aanstaande pc-release van de game. Een PSN-account zal ook nodig zijn om de nieuwe PlayStation PC overlay, dat het onder andere mogelijk maakt om trofeeën vrij te spelen, te kunnen gebruiken.

De afgelopen dagen was er natuurlijk veel te doen rondom Helldivers 2, dat in eerste instantie ook pc-spelers zou dwingen om een PSN-account te linken. Deze beslissing is in de tussentijd teruggedraaid door Sony maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit ook het geval gaat zijn voor Ghost of Tsushima.

De singleplayer van Ghost of Tsushima zal gewoon speelbaar zijn zonder een PSN-account. Ghost of Tsushima is vanaf 16 mei beschikbaar op pc.