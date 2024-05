Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er vandaag een update voor de pc-versie van Helldivers 2 zou worden uitgebracht, waarbij het verplicht zou worden om een PSN-account aan het spel te koppelen. Sony PlayStation heeft besloten deze wijziging toch niet door te voeren.

Het plan om een PSN-account te vereisen werd niet bepaald enthousiast ontvangen. Dit zou namelijk betekenen dat de game in sommige landen onspeelbaar zou worden, aangezien het PlayStation Network niet overal beschikbaar is.

Na ontvangst van negatieve feedback heeft Sony PlayStation besloten om de ‘PSN update’ niet door te laten gaan. Het bedrijf heeft via een X-post aangegeven dat ze nog steeds aan het leren zijn over de beste benadering voor pc-gamers en dat de feedback zeer welkom was.