Helldivers 2 heeft een onstuimige paar dagen achter de rug. Waar de pc-versie van de coöp shooter bij lancering positief werd ontvangen door gamers, werd de game de laatste dagen bestookt met negatieve user reviews op Steam. Gelukkig is het tij gekeerd en wordt het spel weer overspoeld met positieve beoordelingen.

Sony liet vorige week weten dat er een update op komst was voor de pc-versie van Helldivers 2, waardoor je verplicht zou zijn om een PSN-account te koppelen aan het spel. Dit nieuws werd niet goed ontvangen door gamers, omdat het PlayStation Network niet in elk land beschikbaar is. Hierdoor zouden veel gamers het spel niet meer kunnen spelen, waardoor de negatieve user reviews op Steam flink toenamen.

Sony PlayStation is duidelijk geschrokken van de negatieve feedback en besloot daarom om de ‘PSN update’ niet door te laten gaan. Hierdoor wordt Helldivers 2 weer overspoeld met positieve user reviews. Er zijn er namelijk maar liefst 200.000 bij gekomen met als gevolg dat de game nu weer een ‘Mostly Positive’ rating heeft.