Het is de laatste weken rumoerig geweest rondom Helldivers 2 en dat was niet om de leukste reden, maar Sony lijkt het tij gekeerd te hebben en weer volop positieve reacties te krijgen. Daar stopt het goede nieuws echter niet.

Sony heeft namelijk gemeld dat Helldivers 2 meer dan 12 miljoen keer is verkocht binnen een periode van 12 weken. Daarmee is het spel de snelst verkopende first-party game voor Sony ooit. Ter vergelijking God of War: Ragnarök verkocht 11 miljoen keer in 10 weken tijd, maar die game kwam niet op pc uit.

Met dit resultaat stelt Sony dat Helldivers 2 de verwachtingen ver overtroffen heeft.