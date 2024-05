The First Descendant is een third-person looter shooter die wordt ontwikkeld door de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar en uitgever Nexon Games. Het spel werd in 2021 onthuld als Project Magnus en kreeg een klein jaar daarna de naam ‘The First Descendant’. Deze zomer zal het spel worden uitgebracht en om je daar alvast op voor te bereiden, vertellen creative director Joo Min-Seok en narratief designers Beak Young-Bin en Min Ja-young ons meer over het verhaal in een dev-video.

Volgens de ontwikkelaars gaat The First Descendant voornamelijk over het onvermijdbare lot dat afstammelingen de wil van hun voorgangers erven. Zo is er het vijandige buitenaardse volk uit een andere dimensie, de Vulgus, die als hoofddoel hebben om het voortbestaan van hun ras veilig te stellen. En hoe ze dat doen? Door de planeet waarop de mensheid leeft te veroveren. Daarnaast wordt de mensheid ook nog eens geteisterd door de Colossi, die nog onbekende beweegredenen hebben.

Het is aan jou als Descendant om de Vulgus en Colossi terug te drijven. Hier ben je gelukkig goed voor uitgerust dankzij genetisch materiaal dat je hebt geërfd, genaamd Arche. Deze kracht zul je ook zeker nodig hebben, aangezien je het zult opnemen tegen een nabij oneindig legioen van Vulgus in je strijd om ze terug te dringen.

Benieuwd naar meer van het verhaal? Neem dan zeker even de tijd om de ongeveer 8 minuten durende video hieronder te bekijken. The First Descendant staat gepland voor een release deze zomer op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.