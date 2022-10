The First Descendant wist destijds met een teaser trailer en een wat recente trailer te imponeren, want de game ziet er erg actievol, sfeervol en grafisch goed uit. Deze coöp game heeft nog steeds geen releasedatum, maar volgende week kunnen betatesters op pc wel aan de slag met de game. Heel veel informatie hebben we nog niet gekregen van ontwikkelaar Nexon Games, maar daar is nu een beetje verandering in gekomen.

De ontwikkelaar heeft een nieuwe trailer vrijgegeven die de nadruk legt op het verhaal van The First Descendant. De trailer vertelt hoe de mensheid het eeuwen geleden moest opnemen tegen een buitenaardse beschaving genaamd Vulgus waar vervolgens ook de Colossi ten tonele verschenen. De menselijke samenleving kreeg een flink pak slaag, maar kreeg dankzij de teruggevonden verloren kracht van de voorvaderen weer hoop om terug te vechten. De huidige leider van de Vulgus, Karel, heeft echter duistere ambities dat voor de aarde en de buitenaardse planeet weinig goeds betekent.

Hieronder kan je de korte trailer bekijken die meer over het conflict tussen beide planeten uit de doeken doet.