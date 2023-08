In juni kondigde Nexon aan dat The First Descendant voor de officiële release later dit jaar nog een cross-platform open beta zou ontvangen. Deze zou deze maand plaats moeten vinden, maar helaas heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf de open beta met een maand uitgesteld.

De beta zou aanvankelijk plaatsvinden van 22 augustus tot en met 28 augustus, maar deze is nu met een maand verschoven en zal plaatsvinden van 19 september tot en met 25 september. De reden voor het uitstel is om “een optimale testomgeving te creëren voor alle platformen”.

In de open beta kunnen spelers kiezen tussen 11 personages, ook wel ‘Descendants’ genoemd, en een deel van het verhaal spelen.

The First Descendant staat gepland voor een release in de herfst. Het spel zal worden uitgebracht voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.