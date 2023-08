The First Descendant is al voorzien van een video waarin de gameplay wordt getoond en een video waarin meer over het verhaal wordt verteld. Nu is er een nieuwe trailer beschikbaar die één van de speelbare personages aan je introduceert: Bunny.

The First Descendant is een looter shooter van de Koreaanse ontwikkelaar NEXON Games. De bedoeling is dat deze free-to-play titel in de herfst van dit jaar wordt uitgebracht, maar eerst zal er een open beta plaatsvinden. Deze beta zal plaatsvinden van 19 september tot en met 25 september. Dit is een maand later dan gepland. Of dit invloed heeft op de geplande releasedatum van de game is nog niet bekend.

Het voorstellen van Bunny door middel van een nieuwe video, check je hieronder.