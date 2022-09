De Tokyo Game Show heeft ons een nieuwe trailer voor The First Descendant gebracht, nadat een eerdere trailer al indruk wist te maken. Deze coöp shooter ziet er zeker niet slecht uit en ook de gameplay oogt voorlopig solide. Het blijft natuurlijk afwachten, maar de beelden wekken in ieder geval zeker onze interesse. Dat het er chaotisch aan toe kan gaan, wordt wel duidelijk.

De game kent vooralsnog geen releasedatum, maar vanaf 20 oktober tot en met 26 oktober krijgt de game wel een betatest op Steam. De game zal ook free-to-play zijn, waardoor iedereen de game een kans kan geven. De game zal uiteindelijk verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder de nieuwe beelden.