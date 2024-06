Nexon heeft tijdens de Summer Game Fest Showcase vannacht een nieuwe trailer getoond van The First Descendant. Het betreft een gratis third-person actie-RPG shooter die je met maximaal vier mensen in coöp kunt spelen.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het einde van de trailer laat zien wanneer de game uitkomt en lang duurt het niet meer, want de release staat voor 2 juli gepland.