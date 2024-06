The First Descendant laat niet lang meer op zich wachten, want vanaf 2 juli is de third-person online looter shooter verkrijgbaar. We kunnen dan aan de slag met allerlei Descendants – personages met unieke vaardigheden en krachten – om hun thuisland te beschermen tegen buitenaardse invasies. Via het PlayStation Blog zijn nu wat nieuwe details gedeeld over de game.

Allereerst kan je hieronder een drietal video’s bekijken waar drie Descendants hun tijd in de schijnwerpers krijgen. In de video’s maak je (opnieuw) kennis met Bunny, Valby en Ajax. Bunny is razendsnel en kan met behulp van elektriciteit bijzonder snel bewegen en vijanden elektrocuteren. Valby maakt gebruik van krachten waarbij het element water centraal staat. Ze kan haar eigen lichaam veranderen in water en plots opduiken in andere plassen die zij creëert. Tot slot is Ajax een tank personage dat de omgeving om zich heen kan transformeren naar schilden voor z’n teamgenoten.

Verder zijn er ook wat details gedeeld over de performance van The First Descendant. Sinds de cross-play beta van afgelopen jaar is er visueel veel veranderd. Zo is er allereerst een Balanced Performance modus toegevoegd die ongetwijfeld het beste van beide werelden moet bieden. Je hebt nu de keuze uit Fidelity, Balanced en Performance als grafische modi. Verder zijn ook schaduwen van een hogere kwaliteit en er zijn opties voor ray tracing en AMD Frame Generation aanwezig.

Specifieke performance details zoals framerates en resoluties moeten we je echter nog schuldig blijven.