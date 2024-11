The First Descendant is al een half jaar op de markt, maar het tweede seizoen liet vooralsnog op zich wachten. Dit seizoen gaat volgende maand nu eindelijk toch echt van start zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.

Season 2: Void Chaser zal onder andere twee nieuwe personages met zich meenemen. Keelan zal meteen bij de start van het tweede seizoen beschikbaar zijn en Ines Raya zal ergens in januari worden toegevoegd. Keelan zal speelbaar worden als je de nieuwe Void Vessel en diens baas verschalkt.

Er zullen ook twee nieuwe Ultimate Weapons worden toegevoegd, namelijk Hammer en Anvil & Voltia. Bovendien zullen er een aantal quality of life verbeteringen worden doorgevoerd. Op een latere datum zullen de exacte details van het tweede seizoen van The First Descendant bekend worden gemaakt.

Er is nu wel een nieuwe trailer vrijgegeven en die check je hieronder.