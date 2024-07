The First Descendant is sinds gisteren verkrijgbaar en als het aan ontwikkelaar Nexon ligt, is het spel vertrokken voor een lange levenscyclus. In de onderstaande video worden de in-game mogelijkheden nog eens netjes (en op spectaculaire wijze) aan ons getoond. Het interessantst vinden we echter op het einde van het filmpje terug.

Daar zien we namelijk kort een roadmap passeren, waarin de eerste twee seizoenen – die respectievelijk in augustus en september op ons afgevuurd zullen worden – blootgelegd worden. Heel precieze info vinden we nog niet terug, maar het is wel duidelijk dat beide seizoenen heel wat nieuwigheden met zich zullen meebrengen. We zijn benieuwd!