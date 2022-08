The First Descendant liet eerder deze maand weer eens van zich horen in de vorm van een teaser trailer. Nu is er een nieuwe video verschenen, die meer van de gameplay laat zien.

Als we afgaan op de nieuwe trailer, dan schotelt de free-to-play shooter een actievol avontuur voor. Je kan met in totaal vier spelers tegelijk spelen en de game belooft dat je je eigen vechtstijl kunt creëren.

De nieuwe trailer voor The First Descendant check je hieronder.