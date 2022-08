Het is alweer van september geleden dat Project Magnum van zich liet horen, al was dat toen wel met een erg veelbelovende teaser trailer. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder, heeft de game met The First Descendant een nieuwe titel gekregen én kan je je op Steam inschrijven om de beta te mogen spelen. Er komt met andere woorden eindelijk schot in de zaak.

The First Descendant wordt een free-to-play looter shooter, die je met drie andere gamers in coöp kan spelen. Samen kruip je in de huid van de titulaire descendants, die een buitenaardse invasie van zich moeten afslaan. De onderstaande teaser is gloednieuw en hoopt je alvast warm te maken voor de game, die op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc zal verschijnen.