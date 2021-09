Wie van het looter shooter genre houdt, heeft wellicht een nieuwe titel om in de gaten te houden. ‘Project Magnum’ is de voorlopige naam van deze recent aangekondigde shooter en deze game wordt gemaakt door de studio Nat Games, die in Seoul gevestigd is. De eerste teaser trailer is nu onthuld en de game belooft een snelle en actievolle looter shooter te worden.

Het gaat hier om een teaser trailer, waardoor we nog maar weinig meer over Project Magnum te weten komen. De game speelt zich af in een sci-fi setting en we zien onder meer verschillende personages en/of klasses die ieder hun eigen krachten hebben. Een grijphaak lijkt ook een groot onderdeel te zijn in de game en het tempo ligt in ieder geval erg hoog.

Project Magnum verschijnt voor de PS4, PS5 en pc.