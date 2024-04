In onze review van Stellar Blade heb je kunnen lezen dat er geen New Game+ aanwezig was. Ook ontbreekt het de game aan een optie om terug in de wereld te duiken zodra je de titel hebt uitgespeeld en dat is zonde, want zo kan je content mislopen.

Een terecht punt van kritiek, ware het niet dat dit niet langer opgaat voor de game. Stellar Blade is namelijk voorzien van een day one patch, en die voegt een New Game+ modus toe. Via deze modus kun je het avontuur opnieuw beginnen met behoud van je unlocks.

Tevens kan je 34 nieuwe kostuums en 5 accessoires vrijspelen en je gear wordt voorzien van een hoger level plafond. Deze zijn als volgt: