Met de aanstaande release van Stellar Blade, exclusief voor de PlayStation 5, heeft Sony PlayStation Nederland een originele actie verzonnen. Vanaf 25 tot en met 29 april staat het Koreaanse Streetfood restaurant Hongdae (Leidsedwarsstraat) in Amsterdam namelijk in teken van de game.

Het restaurant is naar stijl van de game aangekleed en bezoekers kunnen een speciaal Stellar Blade menu bestellen. Dit menu is geïnspireerd door gerechten uit de wereld van de game en mocht je het bestellen (€ 25,-), dan krijg je een unieke goodie na afloop: een speciale Stellar Blade Limited Edition tote bag.

Mocht je in de buurt zijn en zin hebben in Koreaans, dan is dit wellicht een leuke keuze. Wat we van Stellar Blade vinden kan je lezen in onze review.