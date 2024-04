Stellar Blade verschijnt deze week exclusief voor de PlayStation 5 en gisteren verliep het embargo op de reviews. Daarmee zijn de cijfers nu bekend en het pakt goed uit voor de Koreaanse ontwikkelaar Shift Up.

De game krijgt vrijwel alleen maar positieve reviews met slechts een paar cijfers aan de wat lagere kant, maar op moment van schrijven is er geen onvoldoende aan Stellar Blade toegekend en dat is natuurlijk een goed teken.

Hieronder cijfers van media wereldwijd:

Impulsegamer – 10

GameSpew – 10

COGconnected – 9.3

Dot Esports – 9.0

Gamepressure – 9.0

GamingTrend – 9.0

God is a Geek – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

PCMag – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Screen Rant – 9.0

Siliconera – 9.0

TechRadar Gaming – 9.0

XGN – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Digital Chumps – 9.0

Game Rant – 9.0

Gaming Age – 9.0

Wccftech – 9.0

Vgames – 9.0

MeuPlayStation – 8.9

Game Informer – 8.8

Areajugones – 8.7

Meristation – 8.7

Power Unlimited – 8.6

CGMagazine – 8.5

GamersRD – 8.5

GAMES.CH – 8.5

JeuxActu – 8.5

PlayStation Universe – 8.5

ZTDG – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

Checkpoint Gaming – 8.5

Atomix – 8.5

GIGA – 8.4

SpazioGames – 8.3

GamePro Germany – 8.2

Comicbook.com – 8.0

Destructoid – 8.0

Gamer.no – 8.0

Digitally Downloaded – 8.0

GameSpot – 8.0

GGRecon – 8.0

Inverse – 8.0

MGG – 8.0

Push Square – 8.0

TrueGaming – 8.0

Variety – 8.0

Voxel – 8.0

VGC – 8.0

Dexerto 8.0

Metro GameCentral – 8.0

VG247 – 8.0

Multiplayer.it – 8.0

Forbes – 8.0

GamingBolt – 8.0

Gaming Nexus – 8.0

Gameblog.fr – 8.0

The Games Machine – 8.0

Vandal – 7.8

IGN Benelux – 7.5

Washington Post – 7.5

Everyeye.it – 7.5

New Game Network – 7.2

GLHF – 7.0

TheSixthAxis – 7.0

Twinfinite – 7.0

IGN – 7.0

TheGamer – 7.0

Attack of the Fanboy – 7.0

GamesRadar+ – 7.0

PC Games – 7.0

Player 2 – 6.7

VideoGamer – 6.0

GamesHub – 6.0

Ook wij zijn erg over Stellar Blade te spreken, in onze review geven we de game een mooie 8.0.