Aan het einde van vorig jaar verwende Remedy Entertainment ons met Alan Wake II, de langverwachte sequel op hun enorm goed ontvangen horrorgame Alan Wake. Dit tweede deel werd ook heel goed ontvangen (waarom lees je in onze review), maar nu blijkt dat de verkoopcijfers dan toch nog niet het verwachte niveau behalen.

In een recent verslag laat Remedy namelijk weten dat Alan Wake II aan het begin van februari 1,3 miljoen exemplaren heeft verkocht, maar dat er nog geen algemene winst is geboekt. Slechts een deel van de ontwikkelkosten is momenteel gerecupereerd.

“Alan Wake 2 sales have continued with a high average price. At the end of the first quarter, the game had recouped a significant part of the development and marketing expenses. […]

Alan Wake 2 did not yet generate royalty revenue.”