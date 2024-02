Alan Wake II kwam eind oktober 2023 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game werd door de pers uitermate goed ontvangen en Remedy heeft nu laten weten dat zich dit heeft weten te vertalen naar goede verkopen.

De Finse ontwikkelaar laat vol trots weten dat Alan Wake II hun snelst verkopende titel ooit is. Er zijn namelijk sinds de lancering tot begin februari dit jaar 1,3 miljoen exemplaren verkocht. Dit zijn dus daadwerkelijke verkopen en geen verscheepte games. Logisch ook, gezien het spel alleen digitaal is uitgekomen.

Dit succes heeft weer positieve invloed op games waar de ontwikkelaar nog mee bezig is. Tevens beschouwt Remedy Alan Wake nu als een gevestigde franchise en ze zullen dit samen met Control verder gaan uitbouwen. De franchises delen namelijk hetzelfde universum.

“The successful launch of Alan Wake 2 has supported our other game projects: Condor, Control 2 and Max Payne 1&2 remake have all increased development pace thanks to the personnel released from Alan Wake 2, and we expect these projects to reach their next development stages during the first half of 2024.

We now have two established franchises: Control and Alan Wake, which are linked through the Remedy Connected Universe. Growing and expanding these franchises will be a key part of our future.”