Na jaren van afwezigheid en onzekerheid, bracht Remedy Games afgelopen oktober met trots Alan Wake II uit. Ze mogen in ieder geval op creatief gebied trots zijn en de game sleepte eveneens tijdens The Game Awards maar liefst drie awards binnen.

Nu lijkt zich dat ook te vertalen in verkoopcijfers. Naar schatting van analist Piers-Harding Rolls is Alan Wake II sinds de release zo’n 850.000 keer verkocht. Bij deze aantallen is er alleen gekeken naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, met pc-spelers zal dat aantal dus waarschijnlijk al boven een miljoen liggen.

Harding-Rolls verwacht overigens dat mensen wachten op een lagere prijs of een release op PlayStation Plus Premium en/of Game Pass. Ook Alan Wake Remastered zag een kleine boost in verkochte aantallen in de maanden oktober en november.

Our global Alan Wake 2 sales estimate across console end of Nov is ~850k

Think there will be a fair amount of interest at a reduced price, and then there is sub service inclusion down the line (I assume)

Worth noting that AW Remastered got a decent boost in Oct/Nov as well pic.twitter.com/GtI1DFcomQ

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) December 13, 2023