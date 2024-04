We weten eigenlijk nog maar verdomd weinig over de aanstaande remake van Gothic, maar dat houdt uitgever THQ Nordic niet tegen om alvast de Collector’s Edition uit de doeken te doen. Het complete pakket wordt getoond in een trailer van ongeveer een minuut en bevat naast de game natuurlijk wat leuke collectables.

Zo zien we een in leer gebonden notitieblokje, een lederen armband, een soundtrack cd én het kroonjuweel van deze editie: een Sleeper Mask om aan de muur in jouw gameroom te hangen. Hoewel de Gothic Remake nog geen releasedatum heeft, kan je de Collector’s Edition wel alvast bestellen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S of pc via de webshop van THQ Nordic.