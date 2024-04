Het duurt nog enkele maanden vooraleer Star Wars Outlaws verschijnt, maar Ubisoft is de laatste tijd druk bezig geweest met het delen van nieuwe info over de game. Zo kwamen we onlangs nog te weten dat je voor het eerst in een Star Wars-game Sabacc zal kunnen spelen, bijvoorbeeld. Een nieuwe preview van Game Informer geeft ons nu wat meer info over één van de criminele facties in de game: de Ashiga clan.

De Ashiga clan is gevestigd op de planeet Kijimi (bekend van ‘The Rise of Skywalker’) en is samen met Lucasfilm Games ontworpen. Anders gezegd: deze clan zal deel uitmaken van de officiële Star Wars canon. De clan zelf is er eentje die traditie hoog in het vaandel draagt, maar recente gebeurtenissen hebben gezorgd voor wat opschudding, waardoor men niet zo goed weet wat de toekomst voor de clan zal vormen.

“They have a long tradition and certain events in the recent history put them at a fork in the road where there are different ways they could go forward, and they’re not necessarily in agreement with what the best path forward is.”

Verder leren we ook bij dat leden van de clan worden beschouwd als een soort ‘insect-achtige wezens’ die zoals een mierenkolonie te werk gaan.

“You have these insectoid, humanoid, kind of very ant-like species and it’s taking that principle of, ‘What would a crime syndicate that is essentially operating like an anthill – what is that like?’ It’s a syndicate with a long tradition, they have a strong hierarchy, and there’s a lot about putting the hive before yourself. I think those aspects make it stand out as a unique kind of crime syndicate.”

Dat klinkt inderdaad als een heel unieke en speciale misdaadorganisatie en wij kijken er alvast naar uit om de Ashiga clan te ontmoeten wanneer Star Wars Outlaws verschijnt op 30 augustus.