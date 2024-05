Turn-based gevechten met je bondgenoten tegen demonen in een post-apocalyptisch Tokio: dan gaat het natuurlijk om Shin Megami Tensei V: Vengeance. Ontwikkelaar ATLUS heeft een nieuwe trailer uitgebracht onder de naam ‘An Ideal World’.

Eerder kon je hier al lezen dat de game zo’n 75 uur van je leven in beslag zal nemen en dit zal je zelf kunnen ondervinden vanaf 14 juni, want dan verschijnt namelijk Shin Megami Tensei V: Vengeance voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Bekijk hieronder zeker even de trailer om een glimp op te vangen van het post-apocalyptische Tokio.