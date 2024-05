Binnenkort mogen we aan de slag met een geüpgradede versie van Shin Megami Tensei V. Waar deze titel eerst enkel te spelen was op de Nintendo Switch, zullen met deze rerelease ook PlayStation, Xbox en pc-bezitters de RPG kunnen beleven. Omdat de release aardig dichtbij komt, mogen we de komende weken veel promotiemateriaal verwachten, waaronder deze nieuwe trailer.

De trailer heeft de subtitel ‘The Ultimate Beginning’ meegekregen en laat zien hoe de wereld van Shin Megami Tensei V op het randje van de afgrond staat. Daarnaast krijg je ook een aardige indruk tegen wat voor demonen en ander gespuis je het zal moeten opnemen. Check het hieronder of op YouTube.

Shin Megami Tensei V: Vengeance verschijnt op 14 juni aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.