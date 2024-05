Binnen een maandje brengt Atlus Shin Megami Tensei V nog eens uit, maar dan in een gloednieuwe versie met de subtitel ‘Vengeance’. Als je echter dacht dat dit een simpele remaster zou worden, dan ben je fout: het gaat hier eigenlijk om een totaal nieuwe ervaring met héél veel nieuwigheden. Naast het originele verhaal krijg je een gloednieuwe campagne (die zo’n 75 uur zal duren) én er zijn heel wat gameplay veranderingen.

Atlus zet alle nieuwe zaken even op een rijtje in een video. We zeiden het al: er zijn heel veel veranderingen, dus de video is logischerwijs best lang. Hieronder kan je 13 minuten lang genieten van Shin Megami Tensei V: Vengeance beelden, dus druk snel op play!

Shin Megami Tensei V: Vengeance verschijnt op 14 juni.