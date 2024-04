Binnen enkele maanden brengt Atlus Shin Megami Tensei V: Vengeance uit, een vernieuwde versie van het oorspronkelijke Shin Megami Tensei V uit 2021. Deze nieuwe versie wordt geen Switch-exclusive én er zal heel wat nieuwe content in de game zitten. Sterker nog: de game krijgt een gloednieuwe campagne met een geheel eigen verhaal. Een tijdje geleden werd al gehint naar de lengte van dit nieuwe verhaal en producer Shinjiro Takata heeft nu aan GameSpot bevestiging gegeven.

De nieuwe route zal ‘Canon of Vengeance’ heten en deze zal zo’n 75 uur van je tijd in beslag nemen. De makers hebben enorm veel tijd en moeite gestoken in deze nieuwe content om zo de ‘beste SMT V’ te maken die ze konden.

“This time, we went in with the goal of taking a new direction for Vengeance, compared to just making a high-spec version of previous titles. We focused on making this the best SMT V by carefully improving the system based on much of player feedback while focusing on adding new elements.”